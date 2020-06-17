Прилучный рассказал, как решил проблему одиночества после развода с Муцениеце: «Я не могу быть один»

Несколько месяцев назад Агата Муцениеце объявила, что разводится с Павлом Прилучным после 9 лет отношений. Чуть позже она обвинила его в домашнем насилии и во время самоизоляции собрала детей и вещи и уехала из их частного дома в московскую квартиру. Окончательную точку в их отношениях поставили 15 июня 2020 года, когда они получили развод.

И тут же Агата в интервью Ксении Собчак призналась, что по-прежнему любит Павла и не собирается говорить про него плохие вещи. Поклонники стали подозревать Муцениеце в том, что у нее стокгольмский синдром, ведь и раньше она публично признавалась в вечной любви к экс-супругу, который поднимал на нее руку.

Тем не менее Прилучный с Муцениеце теперь свободные люди. И в интервью youtube-канала «вМесте» Павел рассказал, что одиночество дается ему тяжело, поэтому ему после ухода жены пришлось сразу принимать меры. «Я не могу быть один, даже когда работаю, — сказал Прилучный. — Мне надо, чтобы рядом кто-то все время ходил. Поэтому справиться с одиночеством мне помогают домашние животные: собака, кошка и даже рыбки».

Напомним, Павел и Агата познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и поженились уже через несколько месяцев. У экс-супругов растут сын Тимофей и дочь Мия.