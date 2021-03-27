Пресняков-старший рассказал, почему его сын разошелся с Орбакайте: «Это он виноват»

Музыкант откровенно рассказал, что Кристину напрягало, что Пресняков-младший не делал ей официального предложения и не брал в жены. Впрочем, как он сказал, так бы себя вели многие женщины в той ситуации. «В разрыве Вовы с Кристиной, конечно, он виноват, хотел, чтобы она была домашняя, семейная», — отметил исполнитель.

Кроме того, он рассказал, что его сын очень винил себя в разрыве с Орбакайте. «Однажды он даже не сдержался: отвернулся и заплакал. Кристина тоже глубоко переживала», — добавил старший Пресняков.

Напомним, что Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший были в отношениях с 1986 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Никита. Сейчас у музыканта три сына. Среднего Артемия и младшего Ивана подарила ему супруга Наталья Подольская, которая, кстати, воспитывает детей сама, без помощи нянечек.

К слову, недавно мы писали, что Наталья Подольская призналась, что боится измен Преснякова. Певица заявила, что не сажает мужа на диету, следуя заветам его бабушки.

«Бабушка говорила, что если мужа не кормить, то он похудеет, и трусишки начнут спадать, но не дома», — с юмором рассказывала звезда.