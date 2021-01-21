Наталья Подольская призналась, что боится измен Преснякова

Наталье Подольской начали намекать на фигуру супруга, Владимира Преснякова — по мнению поклонников, ему тоже стоило бы заняться спортом вместе с молодой мамой. Певица ответила подписчикам — оказывается, на то, чтобы не сажать мужа на диету и не отправлять в спортзал, у нее есть веский повод. Руководствуется Наталья заветами бабушки Преснякова, которая советовала кормить мужа получше:

«Бабушка говорила, что если мужа не кормить, то он похудеет, и трусишки начнут спадать, но не дома».