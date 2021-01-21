Наталья Подольская призналась, что боится измен Преснякова
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Наталье Подольской начали намекать на фигуру супруга, Владимира Преснякова — по мнению поклонников, ему тоже стоило бы заняться спортом вместе с молодой мамой. Певица ответила подписчикам — оказывается, на то, чтобы не сажать мужа на диету и не отправлять в спортзал, у нее есть веский повод. Руководствуется Наталья заветами бабушки Преснякова, которая советовала кормить мужа получше:
«Бабушка говорила, что если мужа не кормить, то он похудеет, и трусишки начнут спадать, но не дома».
Пока вероятность того, что Владимир Пресняков начнет поглядывать налево, очень мала. В конце прошлого года певица подарила ему еще одного сына. Сама Наталья не слишком беспокоится о фигуре мужа и активно занимается собственной — хотя подписчики и считают, что для недавно родившей женщины певица прекрасно выглядит, она посвящает много времени тренировкам и каждый день плавает в бассейне. Наталья уже нашла себе мотивацию — в своем блоге опубликовала старую фото, которая была сделана год назад перед выходом нового альбома, в обтягивающем костюме и в розовом парике.
Забрасывать карьеру Наталья тоже не собирается, и на праздниках активно принимала участие в новогодних мероприятиях вместе с супругом, хотя, по ее собственным словам, живот иногда приходилось втягивать.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!