Невестка Кристины Орбакайте рассказала о борьбе с акне

Жене внука Аллы Пугачевой пришлось перейти на правильное и здоровое питание. «Врач дал рекомендации по питанию и витаминам, чтобы бороться с проблемой изнутри, а не только снаружи. Продукты с лактозой я давно не употребляю, заменяю соевыми, например, кофе пью на соевом, миндальном, кокосовым или фундочном молоке. С глютеном посложнее, но я буду стараться!!», — рассказала супруга Никиты Преснякова.

Напомним, что ранее мы писали, что Лиза и Гарри Галкины разнесли подарки жителям деревни Грязь. Раньше дарила подарки соседям лично Алла Пугачева, но из-за боязни заболеть коронавирусом, она поручила это дело своим детям.