Невестка Кристины Орбакайте рассказала о борьбе с акне
Фото: @alenaakrasnova/ Instagram
Инстадива призналась, что она много времени уделяет своему внешнему виду. Девушка старается как можно больше заниматься спортом и ухаживать за кожей. Алена рассказала, что долгое время страдала от проблем на лице. «Из-за неправильного питания на лице появились высыпания, а после их устранения осталось постакне», — пожаловалась невестка Орбакайте.
Жене внука Аллы Пугачевой пришлось перейти на правильное и здоровое питание. «Врач дал рекомендации по питанию и витаминам, чтобы бороться с проблемой изнутри, а не только снаружи. Продукты с лактозой я давно не употребляю, заменяю соевыми, например, кофе пью на соевом, миндальном, кокосовым или фундочном молоке. С глютеном посложнее, но я буду стараться!!», — рассказала супруга Никиты Преснякова.
Напомним, что ранее мы писали, что Лиза и Гарри Галкины разнесли подарки жителям деревни Грязь. Раньше дарила подарки соседям лично Алла Пугачева, но из-за боязни заболеть коронавирусом, она поручила это дело своим детям.
Фото и видео: @alenaakrasnova/ Instagram
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