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Владимир Пресняков показал подросшего сына: «Копия отца»

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Владимир Пресняков

Фото: @presnyakovvladimir / Instagram

Музыкант настоящий папа мальчиков. У Владимира Преснякова три сына — старший Никита, средний Артемий и младший Иван. Звездный отец души не чает в своих детях и с радостью делится с подписчиками свежими фото и видео с детьми.

Так и сегодня, старший Пресняков решил порадовать подписчиков новым снимком сына Артемия. На фотографии перед нами предстал уже взрослый, очаровательный и красивый мальчик.

Пользователи Сети пришли в восторг от того, как быстро вырос малыш. В комментариях под публикацией они написали множество слов, в которых высказали свое единогласное мнение, на кого похож Артем.

Многие поклонники отметили, что Тема вырос копией звездного отца. «Очень похож на вас, Владимир!», «Копия папы Вовы», «Володя, сын копия вас!», — отреагировали фолловеры.

Напомним, что совсем недавно мы писали, что Стильные Подольская и Пресняков похвастались «новой квартирой» и нарвались на критику. Артисты поделились с подписчиками радостью, но те им не поверили и обрушились с обвинениями на любимых артистов.

А как вы считаете, на кого похож средний сын Преснякова? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @presnyakovvladimir / Instagram

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