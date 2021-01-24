Владимир Пресняков показал подросшего сына: «Копия отца»

Пользователи Сети пришли в восторг от того, как быстро вырос малыш. В комментариях под публикацией они написали множество слов, в которых высказали свое единогласное мнение, на кого похож Артем.

Многие поклонники отметили, что Тема вырос копией звездного отца. «Очень похож на вас, Владимир!», «Копия папы Вовы», «Володя, сын копия вас!», — отреагировали фолловеры.

Напомним, что совсем недавно мы писали, что Стильные Подольская и Пресняков похвастались «новой квартирой» и нарвались на критику. Артисты поделились с подписчиками радостью, но те им не поверили и обрушились с обвинениями на любимых артистов.

А как вы считаете, на кого похож средний сын Преснякова? Делитесь своими ответами в комментариях!