«Прелестные!» Кристина Орбакайте в мини и с красоткой-дочкой зажгла под пальмами
Фото: @orbakaite_k / Instagram
Новый 2021 год Кристина Орбакайте встретила вместе с дочкой в отпуске в одной из теплых стран. Как подписала одно из видео сама певица: «Новый год под пальмами». Для вечеринки звезда выбрала сияющее мини с открытым плечом. Волосы певице уложили небольшими волнами, а сверху прикрепили украшения с перьями и золотыми буквами. Клавдия появилась в кадре в темно-сером платье и с распущенными волосами. Кстати, дочь Кристины Орбакайте растет очень талантливой девочкой. Недавно Клавдия записала свою первую песню, причем на испанском языке, а потом решила попробовать свои силы в воздушной гимнастике — полетала на трапеции.
Фото: @orbakaite_k / Instagram
Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Старшего сына, Никиту, певица родила в 1991 году от Владимира Преснякова. В 1998 году на свет появился Дени от Руслана Байсарова, а в браке с Михаилом Земцовым в 2012 году Кристина родила дочь Клавдию. Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны вместе со своим супругом Михаилом Земцовым, который владеет стоматологической клиникой в США. Там же она воспитывает дочку от второго брака Клавдию.
К слову, недавно мы писали, как Орбакайте блеснула стройными ногами в «металлических» брюках. В одной из последних публикаций 49-летняя певица блеснула в эффектном образе и похвасталась стройными ногами.
Фото и видео: @orbakaite_k / Instagram
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