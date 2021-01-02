«Прелестные!» Кристина Орбакайте в мини и с красоткой-дочкой зажгла под пальмами

Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Старшего сына, Никиту, певица родила в 1991 году от Владимира Преснякова. В 1998 году на свет появился Дени от Руслана Байсарова, а в браке с Михаилом Земцовым в 2012 году Кристина родила дочь Клавдию. Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны вместе со своим супругом Михаилом Земцовым, который владеет стоматологической клиникой в США. Там же она воспитывает дочку от второго брака Клавдию.

К слову, недавно мы писали, как Орбакайте блеснула стройными ногами в «металлических» брюках. В одной из последних публикаций 49-летняя певица блеснула в эффектном образе и похвасталась стройными ногами.