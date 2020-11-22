Кристина Орбакайте показала подросшую красавицу-дочь на прогулке в Нью-Йорке
Фото: @orbakaite_k / Instagram
Дочь Кристины Орбакайте растет очень талантливой девочкой. Недавно Клавдия записала свою первую песню, причем на испанском языке, а теперь решила попробовать свои силы в воздушной гимнастике — полетала на трапеции. «Воздушная гимнастика от Клавдии Земцовой. Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию», — подписала Орбакайте одно из видео в Instagram. В этот раз Кристина отправилась на прогулку по вечернему городу и оказала подросшую красавицу-дочь в Нью-Йорке.
Напомним, что у Кристины Орбакайте трое детей. Старшего сына, Никиту, певица родила в 1991 году от Владимира Преснякова. В 1998 году на свет появился Дени от Руслана Байсарова, а в браке с Михаилом Земцовым в 2012 году Кристина родила дочь Клавдию. Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны вместе со своим супругом Михаилом Земцовым, который владеет стоматологической клиникой в США. Там же она воспитывает дочку от второго брака Клавдию.
К слову, недавно мы писали, как 22-летний сын Кристины Орбакайте женится на студентке после двухлетнего романа. Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров сделал предложение любимой девушке, и она показала помолвочное кольцо с большим камнем.
Фото и видео: @orbakaite_k / Instagram
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