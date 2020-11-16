Кристина Орбакайте поделилась теплыми фотографиями с мужем и дочкой: «Хорошая семья получилась!»

Кристина Орбакайте в своем Instagram поделилась уютным фото со своей семьей – супругом и дочкой. Семья отлично провела время на осенней прогулке. Фото сделано в США.

«На первой фотографии ребус - найди ребёнка! Всем от нас тёплый привет!», – пишет Кристина.