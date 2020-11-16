Кристина Орбакайте поделилась теплыми фотографиями с мужем и дочкой: «Хорошая семья получилась!»
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru
Кристина Орбакайте в своем Instagram поделилась уютным фото со своей семьей – супругом и дочкой. Семья отлично провела время на осенней прогулке. Фото сделано в США.
«На первой фотографии ребус - найди ребёнка! Всем от нас тёплый привет!», – пишет Кристина.
«Шикарные какие!», «Хорошая семья получилась! Кристина этого достойна», «В золотой серединке, одни ноги видны», «Вы классные, красивые, солнечные и позитивные!!», «Красивая и счастливая семья!», «Замечательное фото», «Ребенок счастлив, обнимает маму и папу», «Классное пальто и брюки», «Кристина! Какие же вы классные!», «Нашли сразу. Всегда любуюсь вашей семьёй. Удачи, радости, здоровья. Творческих успехов вам Кристина», «Самая лучшая, радуй нас почаще», «Как классно там! Солнечно! Красиво! Paradise!», «Красивая семья!!! Счастья и здоровья вам!!!», «А что ее искать? Вон она, между вами одним глазом выглядывает и улыбается» – пишут поклонники.
Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны вместе со своим супругом Михаилом Земцовым, который владеет стоматологической клиникой в США. Там же она воспитывает дочку от второго брака Клавдию.
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!