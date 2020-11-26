passion.ru

Орбакайте блеснула стройными ногами в «металлических» брюках

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Кристина Орбакайте в «металлических» брюках отправилась на прогулку по Нью-Йорку

Фото: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте проводит время с дочкой, гуляя по Нью-Йорку, и продолжает делиться приятными моментами с поклонниками в своем Instagram. В одной из последних публикаций 49-летняя певица блеснула в эффектном образе и похвасталась стройными ногами.

Орбакайте позирует в компании дочери Клавдии и Джонатана Чебана — лучшего друга Ким Кардашьян. Для вечера в веселой компании звезда выбрала элегантный образ с яркими акцентами. На ней — классический черный блейзер свободного силуэта длиной до середины бедра, накинутый поверх базового топа. Не заскучать от консервативной гаммы помогли облегающие брюки цвета серебристый металлик. Завершили образ лаконичные лодочки кремового цвета, миниатюрная сумка на цепочке и пара серег-колец.

Поклонники были щедры на комплименты для любимой артистки. «Бомба!», «Вы такие классные!», «Клавдия так выросла, красавица!», «Просто красавицы!», «Невероятно модные», «Выглядите супер» — пишут в комментариях. О других стильных образах Кристины Орбакайте читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @orbakaite_k

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!