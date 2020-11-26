Орбакайте блеснула стройными ногами в «металлических» брюках

Орбакайте позирует в компании дочери Клавдии и Джонатана Чебана — лучшего друга Ким Кардашьян. Для вечера в веселой компании звезда выбрала элегантный образ с яркими акцентами. На ней — классический черный блейзер свободного силуэта длиной до середины бедра, накинутый поверх базового топа. Не заскучать от консервативной гаммы помогли облегающие брюки цвета серебристый металлик. Завершили образ лаконичные лодочки кремового цвета, миниатюрная сумка на цепочке и пара серег-колец.

Поклонники были щедры на комплименты для любимой артистки. «Бомба!», «Вы такие классные!», «Клавдия так выросла, красавица!», «Просто красавицы!», «Невероятно модные», «Выглядите супер» — пишут в комментариях. О других стильных образах Кристины Орбакайте читайте на Passion.ru.