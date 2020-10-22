«Предпочитаю лягушек»: Наталия Орейро в цветочном платье снялась в необычной фотосессии
Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/
Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро поделилась с подписчиками в Instagram кадрами необычной фотосессии. Перед камерами актриса и певица позировала в платье с цветочным принтом — с глубокой проймой и с бретелями-бантами. Стилисты сделали ей гладкую укладку и яркий макияж. Из украшений выбрали огромные серьги-кольца.
«Я не верю в принцев, предпочитаю лягушек!», — забавно подписала она фото.
«В принцев нужно верить!», «Какая красавица, улыбка идеальная», «Какой красивый образ подобрали стилисты», «Забавно», «Наталия — красотка, с каждым годом все лучше», «Обожаю», «Моя любимая», «Как можно быть такой красивой?», «Самая лучшая и красивая», «Тоже хочу такое платье, но с принцем», «У вас уже есть два принца», «Идеальная, и актриса классная», — осыпали Наталию традиционными комплиментами на русском и испанском языках.
43-летняя Наталия ведет у себя на родине популярные телешоу. И часто звезда показывает подписчикам, какие наряды и образы подбирают ей стилисты.
Недавно она появилась на съемке в кожаной юбке в обтяжку и топе с воланами, после будоражила Сеть фотографией в изумрудном платье с «опасным» декольте, а также показывала образ цыганки.
Орейро снялась в 46 фильмах, но в нашей стране прославилась после выхода на экраны сериала «Дикий ангел».
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро
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