«Предпочитаю лягушек»: Наталия Орейро в цветочном платье снялась в необычной фотосессии

«В принцев нужно верить!», «Какая красавица, улыбка идеальная», «Какой красивый образ подобрали стилисты», «Забавно», «Наталия — красотка, с каждым годом все лучше», «Обожаю», «Моя любимая», «Как можно быть такой красивой?», «Самая лучшая и красивая», «Тоже хочу такое платье, но с принцем», «У вас уже есть два принца», «Идеальная, и актриса классная», — осыпали Наталию традиционными комплиментами на русском и испанском языках.

43-летняя Наталия ведет у себя на родине популярные телешоу. И часто звезда показывает подписчикам, какие наряды и образы подбирают ей стилисты.

Недавно она появилась на съемке в кожаной юбке в обтяжку и топе с воланами, после будоражила Сеть фотографией в изумрудном платье с «опасным» декольте, а также показывала образ цыганки.

Орейро снялась в 46 фильмах, но в нашей стране прославилась после выхода на экраны сериала «Дикий ангел».