Наталия Орейро блеснула на телешоу в кожаной юбке в обтяжку и в топе с воланами
Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/
Уругвайская актриса, певица и телеведущая Наталия Орейро, прославившаяся в России после показа сериала «Дикий ангел», ведет микроблог для российских поклонников. В Instagram она рассказывает о своих буднях и показывает трогательные семейные снимки.
Наталия опубликовала в социальной сети фото и видео из студии телешоу. На съемках она появилась в элегантном наряде: кожаной юбке в обтяжку и до щиколоток и в ярко-зеленом топе с открытым верхом и пышными воланами. Наряд подчеркнул точеную фигуру актрисы.
А в студии с ней позировал 8-летний сын Мерлин. «Кто пришел нас навестить ? Твои озорство и радость — это мой мир», — трогательно подписала Наталия Орейро снимок с ребенком.
Фото: www.instagram.com/nataliaoreirosoy/
«Идеальная», «Класс! Как он вырос!», «Такие красивые и счастливые», «сынок такой шкодный, и взрослый уже», «Наталия, вы счастливая мать», «не могу насмотреться на ваши фото», «Ната, спасибо, что делитесь с нами своей радостью», «А муж где?», Наталия, вы великолепны, каждый раз удивляюсь, как можно быть такой красоткой!», «Красавица, и сын хорошенький!», — полетели комментарии на русском и испанском языках.
Недавно Наталия показывала редкие фото с супругом Рикардо Мольо. Орейро вышла замуж за мызыканта, который старше нее на 20 лет. Их первенец Мерлин Атауальпа родился в январе 2012-го.
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро, East News
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