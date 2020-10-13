Наталия Орейро блеснула на телешоу в кожаной юбке в обтяжку и в топе с воланами

Уругвайская актриса, певица и телеведущая Наталия Орейро, прославившаяся в России после показа сериала «Дикий ангел», ведет микроблог для российских поклонников. В Instagram она рассказывает о своих буднях и показывает трогательные семейные снимки.

Наталия опубликовала в социальной сети фото и видео из студии телешоу. На съемках она появилась в элегантном наряде: кожаной юбке в обтяжку и до щиколоток и в ярко-зеленом топе с открытым верхом и пышными воланами. Наряд подчеркнул точеную фигуру актрисы.