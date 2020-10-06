Крупные кудри и серьги, длинное платье: Наталия Орейро удивила фанатов образом «цыганки»
Фото: East News
Наталия Орейро завела страницу в Instagram совсем недавно, но уже вовсю общается через нее с поклонниками. Для фанатов из России она специально дублирует подписи к фото на русский язык. В микроблоге звезда «Дикого ангела» показала, какой образ подобрали для нее стилисты для съемок на телевидении.
Наталия появилась в студии в образе «цыганки»: с кудрями и крупными украшениями, в ярком длинном платье и с цветами в волосах.
«Сияешь, как звезда», «Любимая Наташа», «Необычный наряд», «Самая красивая всегда, тебе любой костюм к лицу», «Какая же красивая — время над тобой не властно!», «Самая лучшая красавица», «Оригинальный образ, тебе идет, впрочем, как и все остальное», — прокомментировали подписчики Орейро.
Актриса не устает удивлять поклонников. Ранее она собирала комплименты за необычный вид в маске, напоминающей муху, за образ Красной Шапочки, за точеную фигуру в платье-сетке цвета граната.
Наталия Орейро прославилась в России, и не только, после выхода на экраны сериала «Дикий ангел». И хотя на счету 43-летней уругвайки почти 60 работ в кино, в нашей стране поклонники ее тесно ассоциируют с образом юной служанки Милли.
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро, East News
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