Крупные кудри и серьги, длинное платье: Наталия Орейро удивила фанатов образом «цыганки»

Наталия Орейро завела страницу в Instagram совсем недавно, но уже вовсю общается через нее с поклонниками. Для фанатов из России она специально дублирует подписи к фото на русский язык. В микроблоге звезда «Дикого ангела» показала, какой образ подобрали для нее стилисты для съемок на телевидении.

Наталия появилась в студии в образе «цыганки»: с кудрями и крупными украшениями, в ярком длинном платье и с цветами в волосах.