Максим Галкин рассказал об ужине с Аллой Пугачевой: «Нельзя столько жрать»

«Миллион алых лайков!», «Иногда даже полезно, Макс!», «Зимой худеть нельзя❗ А вот с нового года обязательно!! Готовиться к летнему сезону», «Если нельзя, а очень хочется, то можно!!», «Красная Шапочка и серый волк!😜», «Ой, с Вашим ритмом жизни скоро лишнее уйдет», «Я в таких случаях всегда говорю.. Это весы сломались!😂», «Уф, как приятно что известные люди ничем не отличаются от простых смертных», «А теперь день Тишины - без еды, и всё выравнивается!», «Максим, Вы в любой форме прекрасны», «Иногда можно! Да еще с такой красоткой!», «Такое «светское» начало поста и такой прозаичный его финал», — обсуждают снимок комментаторы, а звездные друзья пары предпочли тысяче слов красноречивые эмодзи.