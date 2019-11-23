passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Максим Галкин рассказал об ужине с Аллой Пугачевой: «Нельзя столько жрать»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Максим Галкин и Алла Пугачева

Фото: Instagram Максима Галкина

Шоумен поделился селфи с любимой супругой.

Максим Галкин – популярный телеведущий и шоумен. Несмотря на плотный рабочий и гастрольный график, все свое свободное время артист посвящает любимой супруге — 70-летней Алле Пугачевой — и детям, шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри.

Так, в минувшую пятницу Максим с женой «наконец-то выехали из нашей деревеньки в столичныя ресторации» — нежное селфи появилось в блоге шоумена. «Отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и... раздавил их, потому что нельзя столько жраааааааать», — подытожил Галкин.

«Миллион алых лайков!», «Иногда даже полезно, Макс!», «Зимой худеть нельзя❗ А вот с нового года обязательно!! Готовиться к летнему сезону», «Если нельзя, а очень хочется, то можно!!», «Красная Шапочка и серый волк!😜», «Ой, с Вашим ритмом жизни скоро лишнее уйдет», «Я в таких случаях всегда говорю.. Это весы сломались!😂», «Уф, как приятно что известные люди ничем не отличаются от простых смертных», «А теперь день Тишины - без еды, и всё выравнивается!», «Максим, Вы в любой форме прекрасны», «Иногда можно! Да еще с такой красоткой!», «Такое «светское» начало поста и такой прозаичный его финал», — обсуждают снимок комментаторы, а звездные друзья пары предпочли тысяче слов красноречивые эмодзи.

Больше об Алле Пугачевой и Максиме Галкине вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!