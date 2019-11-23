Максим Галкин рассказал об ужине с Аллой Пугачевой: «Нельзя столько жрать»
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Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин – популярный телеведущий и шоумен. Несмотря на плотный рабочий и гастрольный график, все свое свободное время артист посвящает любимой супруге — 70-летней Алле Пугачевой — и детям, шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри.
Так, в минувшую пятницу Максим с женой «наконец-то выехали из нашей деревеньки в столичныя ресторации» — нежное селфи появилось в блоге шоумена. «Отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и... раздавил их, потому что нельзя столько жраааааааать», — подытожил Галкин.
«Миллион алых лайков!», «Иногда даже полезно, Макс!», «Зимой худеть нельзя❗ А вот с нового года обязательно!! Готовиться к летнему сезону», «Если нельзя, а очень хочется, то можно!!», «Красная Шапочка и серый волк!😜», «Ой, с Вашим ритмом жизни скоро лишнее уйдет», «Я в таких случаях всегда говорю.. Это весы сломались!😂», «Уф, как приятно что известные люди ничем не отличаются от простых смертных», «А теперь день Тишины - без еды, и всё выравнивается!», «Максим, Вы в любой форме прекрасны», «Иногда можно! Да еще с такой красоткой!», «Такое «светское» начало поста и такой прозаичный его финал», — обсуждают снимок комментаторы, а звездные друзья пары предпочли тысяче слов красноречивые эмодзи.
Больше об Алле Пугачевой и Максиме Галкине вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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