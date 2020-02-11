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«Приехал со съемок»: Максим Галкин показал, как встречают его Алла Пугачева с детьми

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

Максим Галкин поделился милым видео.

Видео, которое опубликовал в своем блоге шоумен Максим Галкин, растргало его подписчиков. В кадре Алла Пугачева с детьми — Лизой и Гарри — встречают его на пороге дома. «Приехал со съемок», — написал артист.

«Божеееее милота какая», «Главнокомандующий прибыл!! Вона как семью вымуштровал!!», «Роскошная бригада, Макс», «Очень мило встречают папулю со съемок», «Какой счастливый папа....такие детишки его встречают», «Гарик скоро выше мамы будет», «Молодцы! Но все равно Лиза поражает меня больше всех! Такая артистичность, фантазия... "Гены пальцем не раздавишь!"», «Позитивчики любимые», «Семья с Большой буквы», «Надежный тыл», «Здорово когда дома ждут», «Здорово, когда встречает семья», — обсуждают поклонники.

Фото и видео: instagram

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