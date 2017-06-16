СМИ обсуждают роман Рианны с арабским миллиардером

После того, как в Сеть попали фото жарких поцелуев Рианны с молодым арабским миллиардером, иностранные и российские СМИ не устают делиться подробностями их романа. Мы выяснили, какие из них можно считать правдой, а какие — нет.

1) Этот мужчина сказочно богат

Правда: семья Хассана Джамиля является дистрибьютером бренда Toyota в Саудовской Аравии. Влиятельные родственники не запрещают наследнику развлекаться, однако он следит, чтобы в прессу просачивалось как можно меньше информации о его романах. Мужчина занимает пост заместителя президента члена совета директоров компании.

2) Хассану нравятся темненькие

Правда: учитывая тот факт, что летом прошлого года на британском фестивале Summer Time в Лондоне миллиардер был замечен с супермоделью Наоми Кемпбэлл, можно предположить, что Рианна в его вкусе.

3) Рианна увела бойфренда у Наоми Кэмпбелл

Под сомнением: таблоиды сообщают, что раньше 29-летняя певица и 47-летняя модель были подругами, но весной сильно поссорились и отписались друг от друга в социальных сетях. Также есть неподтвержденная информация: Рианна и Хассан встречаются уже полгода. Ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт не представляется возможным.

4) Наоми Кемпбэлл устраивает истерики из-за того, что ее место заняла Рианна

Ложь: согласно сообщению портала Gossipcop, который проверил эту информацию, статья об истериках Наоми оказалась ложью. Да и с чего бы модели, несмотря на ее взрывной характер, ревновать того, с кем она была последний раз замечена почти год назад?

5) Рианна без ума от нового бойфренда

Не совсем: издание HollywoodLife, со ссылкой на слова инсайдеров, сообщило, что Рианна отложила все, забыла прошлые романы и посвятила всю себя новым отношениям. Доподлинно неизвестно, так ли это, но во-первых, это не в правилах певицы, а во-вторых, данный таблоид не заслужил доверия критически настроенных читателей.

Фото: globallookpress.com