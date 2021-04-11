Полина Гагарина отказалась от полета в космос и объяснила почему

«Меня недавно позвали по-настоящему полететь в космос, но я отказалась. Я просто не могу полететь в космос, потому что у меня дети», — рассказала Полина Гагарина.

Как отметила исполнительница хита «Спектакль окончен», дети — это главная награда в ее жизни. «Моя дочь мне на днях заявила, что будет вместе со мной править миром. Я с ней согласилась. Если дочь просит, то как я могу отказать. Я не строгая мама. Просто люблю бесконечно своих детей. Я все еще активно тренируюсь. Скоро выпускаю специальное спортивное приложение. Будете все худыми как я», — поведала экс-наставница проекта «Голос».

К слову, ранее мы писали, что бывший муж Гагариной признался, что нашел новую любовь, и это известная женщина. В прошлом году Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись — фотографу это далось непросто. Однако недавно его заметили с девушкой и начали подозревать в новом романе. Подробнее читайте в нашем материале.