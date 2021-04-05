Собчак — в откровенном черном боди, а Гагарина — в мини: как прошла премия «ЖАРА Music Awards»
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
4 апреля в Москве в Crocus City Hall состоялась церемония вручения ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Мероприятие посетили многие звезды. На красной дорожке, казалось, был весь российский шоубиз. На вечеринку пришли Ольга Бузова, Полина Гагарина, Юлия Барановская, Ксения Собчак, Егор Крид, Катя Адушкина, Юлия Савичева, Моргенштерн, Даня Милохин, Джиган, Emin, Виктория Дайнеко, Zivert, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Manizha, Анита Цой, Валерия, Иосиф Пригожин, Слава, Ханна и Пашу, Зара, Artik & Asti, группа «Фабрика», Nazima, Мари Краймбрери, Антон Криворотов, Вадим Верник и многие другие.
Ведущая шоу Ксения Собчак выбрала для выхода в свет довольно смелый, откровенный наряд. Журналистка надела неоновое прозрачное платье в сетку, а под него — черное боди. Дополнили стиль шикарные серьги с изумрудами. Перед камерами вместе с ней появился поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Он тоже, как и обычно, был на высоте. Певец выгулял черный костюм и модные кроссовки от знаменитого дизайнера.
Кстати, на светский вечер он пришел в сопровождении отца Бедроса и детей Мартина и Аллы-Виктории. Малыши позировали вместе с дедушкой.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Одной из первых на красной ковровой дорожке появилась Ольга Бузова. Знаменитая брюнетка, как всегда, смогла удивить всех. Звезда надела роскошное белое платье с длинными рукавами и со шлейфом в форме воланов.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
В соблазнительных платьях длины мини блистали перед публикой Полина Гагарина и Zivert. Певицы обе прислушались к совету легендарной Коко Шанель и выбрали маленькое черное платье. Беспроиггрышный вариант, согласитесь? Правда, у Полины получился элегантный образ, а у Юлии стильный, где-то даже рокерский и дерзкий.
На вечеринку пришли и многие блогеры. Так, среди них были замечены самые яркие на сегодняшний день персонажи: Моргенштерн и Даня Милохин. Последний выбрал для посещения церемонии аутфит из кожи с черным тренчем, а Моргенштерн атласный, черный тотал лук.
По итогам премии награду в номинации «Прорыв года» забрал Моргенштерн, Artik & Asti — «Альбом года» и «Видео года», Анет Сай — «Саундтрек года», Максим Фадеев — «За вклад в искусство», Даня Милохин и Николай Басков — «Связь поколений», TSOY — «Вне времени». Даня Милохин забрал награду «Трендсеттер года», а Zivert — «Артист года», Jony — «Певец года». Премию за «Лучшее видео» получил дуэт #2Маши, а «Мужское видео» — Филипп Киркоров.
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Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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