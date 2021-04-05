Собчак — в откровенном черном боди, а Гагарина — в мини: как прошла премия «ЖАРА Music Awards»

Ведущая шоу Ксения Собчак выбрала для выхода в свет довольно смелый, откровенный наряд. Журналистка надела неоновое прозрачное платье в сетку, а под него — черное боди. Дополнили стиль шикарные серьги с изумрудами. Перед камерами вместе с ней появился поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Он тоже, как и обычно, был на высоте. Певец выгулял черный костюм и модные кроссовки от знаменитого дизайнера.

Кстати, на светский вечер он пришел в сопровождении отца Бедроса и детей Мартина и Аллы-Виктории. Малыши позировали вместе с дедушкой.