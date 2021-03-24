Бывший муж Гагариной признался, что нашел новую любовь, и это известная женщина

В прошлом году Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись — фотографу это далось непросто. Однако недавно его заметили с девушкой и начали подозревать в новом романе. Исхаков этого отрицать не стал, и в беседе с изданием Peopletalk подтвердил, что у него действительно есть новые отношения. Более того, это довольно известная женщина, хотя имени ее он и не назвал:

«Имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае пока», — заявил он.

Хотя расставание далось ему тяжело, сейчас фотограф видит в этом и хорошие стороны. «Результатом нашего развода, помимо прочего, стало то, что у меня появилось много времени на себя. Мы много летали, я всегда был за сценой, помогал и принимал непосредственное участие во всех процессах. А теперь появилось время на творчество, на свою фотостудию, которую я построил несколько лет назад вместе со своим другом. Кризис эмоциональный, разумеется, был. Распад семьи стал для меня довольно сильным потрясением. Но, думаю, я смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу. Я обожаю свою профессию, ведь, помимо энергии и мотивации, она дает мне возможность самовыражаться и общаться с удивительными людьми», — отмечает он.

С Полиной Гагариной Дмитрий, по его собственным словам, почти не общается — только по вопросам, связанным с общей дочерью.