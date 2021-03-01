Полина Гагарина о своих постельных сценах: «Это срам вообще»

Полина Гагарина решила попробовать себя в кино и появилась в новом сериале «Бывшие», сразу впечатлив зрителей. Внимания заслуживает, однако, не столько игра Гагариной, но эффектные обнаженные сцены. Певице часто задают вопросы о том, как они снимались — ранее Гагарина заявила, что дублерши в этих сценах у нее не было.

В интервью «Вечернему Урганту» Гагарина заявила, что сама она никогда бы не могла оказаться на месте своей героини:

«Это срам, конечно. Но это не я, это совершенно другой образ, я к ней не имею никакого отношения. Это не я, а моя героиня. Но она такая, моя героиня! Как не стыдно вообще!».

Кроме того, во время работы над фильмом произошел забавный момент — качество звука в одной из сцен оказалось низкое, и Гагарину попросили срочно ее переозвучить. Все бы ничего, но в этот момент обстановка вокруг Полины была не самая располагающая — она находилась дома со своими детьми.

«Я начала этот процесс, в одной руке у меня телефон, на котором я смотрю сцену, в другой диктофон. Вокруг игрушки моей дочери, слоники, конструкторы. И я вот эти звуки делаю», — делится эмоциями Гагарина.