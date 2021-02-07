Лиза и Гарри Галкины разнесли подарки жителям деревни Грязь

«Ее я не видела, а только детишек. Они поздравления всегда раздают. Дай бог им здоровья. Они продукты подарили, шампанское и конфеты», — рассказала журналистам женщина.

Напомним, что с ранних лет Гарри и Лизы их звездные родители занимаются их всесторонним развитием: дети говорят на нескольких иностранных языках, играют на музыкальных инструментах и имеют широкий кругозор.

К слову, совсем недавно мы писали, что 7-летние Гарри и Лиза разыграли юмористичную сценку. Максим Галкин не перестает радовать практически 9 миллионов своих поклонников милыми семейными видео. В новом ролике телеведущий показал юмористическую постановку, которую сочинили и сыграли Гарри и Лиза. Двойняшки Пугачевой и Галкина рассмешили фолловеров новой драмой. По сюжету мальчик не смог разобраться с открытием замка, а девочка с легкостью распахнула дверцу, не приложив никакой силы.