Помолодевшая Пугачева в кокетливой шляпке вместе с Галкиным поздравила Зайцева с 83-летием

2 марта российский кутюрье отметил свой день рождения, собрав на празднике самых близких и родных людей. Алла Пугачева и Максим Галкин появились на мероприятии одними из первых, о чем популярный шоумен тут же сообщил на своей страничке в соцсети. Супруги заняли места рядом с маэстро и с удовольствием наблюдали за представлением. Максим Галкин даже заснял процесс торжества, показав заметно помолодевшую Аллу Пугачеву в красной кокетливой шляпке с вуалью в тон. Под стать эффектному наряду от IGOR GULYAEV был и макияж Пугачевой: сдержанные нюдовые оттенки и элегантные черные стрелки, придавшие взгляду еще большую выразительность и глубину. Примадонна сидела рядом с модельером, который, несмотря на серьезное заболевание, выглядел весьма бодро.