Помолодевшая Пугачева в кокетливой шляпке вместе с Галкиным поздравила Зайцева с 83-летием
Фото: instagram.com/maxgalkinru
2 марта российский кутюрье отметил свой день рождения, собрав на празднике самых близких и родных людей. Алла Пугачева и Максим Галкин появились на мероприятии одними из первых, о чем популярный шоумен тут же сообщил на своей страничке в соцсети. Супруги заняли места рядом с маэстро и с удовольствием наблюдали за представлением. Максим Галкин даже заснял процесс торжества, показав заметно помолодевшую Аллу Пугачеву в красной кокетливой шляпке с вуалью в тон. Под стать эффектному наряду от IGOR GULYAEV был и макияж Пугачевой: сдержанные нюдовые оттенки и элегантные черные стрелки, придавшие взгляду еще большую выразительность и глубину. Примадонна сидела рядом с модельером, который, несмотря на серьезное заболевание, выглядел весьма бодро.
Вячеслав Зайцев уже продолжительное время страдает от болезни Паркинсона, поэтому практически не появляется на публике. Однако праздник в свою честь он отменять не стал, собрав на столь важном мероприятии самых близких людей. Среди гостей мероприятия можно было увидеть Зураба Церетелли, Льва Лещенко, Аниту Цой, Нелли Кобзон, Ивана Урганта, Валерию, Андрея Малахова и многих других звезд. Серьезный недуг, от которого на данный момент не существует лекарства, не помешал российскому модельеру насладиться вечером. Кроме того, сын мэтра российской моды, его бывшая супруга и внучки постоянно находились рядом с ним и оказывали ему всяческую поддержку.
Фото: Instagram.com
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