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Поклонники Сергея Лазарева в восторге от его нового фото с подросшим сыном: «Взрослеет красавчик»

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Сергей Лазарев — мечта тысяч девушек

Фото: Instagram Сергея Лазарева

Фанаты Сергея Лазарева уверены, что Никита уже разбивает сердца девочкам.

Вот уже несколько лет Сергей Лазарев — официально отец двоих детей. Сначала артист перестал скрывать сына Никиту, позже сообщил, что у него есть еще и красавица-дочь Аня. Дети Сергея Лазарева уже успели «засветиться» на обложке журнала и вызвать восторги у поклонников артиста. Наследник и вовсе растет настоящим красавчиком и будущим сердцеедом, считают они.

«Ааааааа, два красавца», «Никитушка, чудесный мальчик! Взрослеет красавчик», «Папа и сын разбивают сердца девушкам всех возрастов», «Красавчики сын и отец! Что может быть ценнее», «Никита все больше и больше похож на папу», «Совсем уже большой стал, как же быстро растут детки», — обсуждают фанаты новое фото с сыном в его блоге.

Никита и Аня появились у Сергея Лазарева благодаря услугам суррогатной матери. В одном из интервью певец признался, что биологическая мама у его детей одна.

Фото и видео: Instagram

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