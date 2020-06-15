Поклонники Сергея Лазарева в восторге от его нового фото с подросшим сыном: «Взрослеет красавчик»

«Ааааааа, два красавца», «Никитушка, чудесный мальчик! Взрослеет красавчик», «Папа и сын разбивают сердца девушкам всех возрастов», «Красавчики сын и отец! Что может быть ценнее», «Никита все больше и больше похож на папу», «Совсем уже большой стал, как же быстро растут детки», — обсуждают фанаты новое фото с сыном в его блоге.

Никита и Аня появились у Сергея Лазарева благодаря услугам суррогатной матери. В одном из интервью певец признался, что биологическая мама у его детей одна.