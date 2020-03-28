Мимими дня: 6-летний сын Сергея Лазарева учит сестру разговаривать
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Фото: Instagram Сергея Лазарева
В минувшем году Сергей Лазарев раскрыл свой главный секрет — кроме сына Никиты у него есть маленькая дочь Аня. Певец не любит пускать посторонних в свою личную жизнь, однако изредка поклонники получают возможность увидеть детей любимого артиста. «Такие большие❤️ старший учит разговаривать младшую!!❤️ берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни!» — подписал Сергей новое видео с детьми, опубликованное в Instagram.
36-летний певец не унывает из-за того, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в его рабочий график: «Надо стараться искать плюсы во всем! Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса — прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать "Панику". Сами себя загоняем в депрессию. Я тоже этому подвержен, но надо, чтобы вовремя кто-то дал психологический подзатыльник (у меня такие люди тоже есть), чтобы мыслить позитивно! Пусть для вас Я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом! Будьте счастливы! И не болейте».
Напомним, Никита и Аня появились у Сергея Лазарева благодаря суррогатной матери. В одном из интервью певец признался, что биологическая мама у его детей одна.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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