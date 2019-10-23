Поклонники обсудили наряд Алсу на модном показе Валентина Юдашкина: «Как с чужого плеча»
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Фото: Instagram
Победительница шестого сезона шоу «Голос. Дети» — 11-летняя Микелла Абрамова приняла участие в показе новой коллекции для детей от Валентина Юдашкина. Девочку, как всегда сопровождала мать — певица Алсу.
Новую коллекцию Yudashkin Kids показали на открытии московской Неделе моды. Алсу в своем микроблоге поблагодарила дизайнера за возможность Микелле пройтись по подиуму. Певица также поделилась с подписчиками фотографиями с мероприятия.
В комментариях 36-летнюю артистку и ее дочь похвалили за красоту: «Красотки», «Как всегда красивые», «Две звезды», — написали поклонники.
Однако некоторым подписчикам наряды Алсу и Микеллы не понравились: «Микелла на фоне мамы выглядит бледно», «Наряд на Алсу смотрится странно, как будто с чужого плеча», «Ну такое», «Симпатично но не удобно, слишком тесно», — посыпались комментарии.
Многих также интересовало, почему Алсу везде бывает только с Микеллой, не выходит в свет со старшей дочерью Сафиной, а 3-летнего сына вообще не показывает.
«А где Сафина?», «Такое впечатление, что эта дочь любимая», «И где сынок? Хотелось бы посмотреть», — задали Алсу вопросы, но артистка не отвечает на комментарии.
А вам понравилось, как выглядели Алсу и Микелла на показе мод?
Фото и видео: Instagram
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