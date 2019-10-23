Поклонники обсудили наряд Алсу на модном показе Валентина Юдашкина: «Как с чужого плеча»

Многих также интересовало, почему Алсу везде бывает только с Микеллой, не выходит в свет со старшей дочерью Сафиной, а 3-летнего сына вообще не показывает.

«А где Сафина?», «Такое впечатление, что эта дочь любимая», «И где сынок? Хотелось бы посмотреть», — задали Алсу вопросы, но артистка не отвечает на комментарии.

А вам понравилось, как выглядели Алсу и Микелла на показе мод?