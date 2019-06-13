«Достойная замена мамы»: поклонники похвалили дочь Алсу за новую песню

Дочь Алсу – 11-летняя Микелла Абрамова – опубликовала в социальных сетях видео, в котором она исполняет песню одной из своих любимых певиц Билли Айлиш. О том, что ей нравится разносторонняя музыка, девочка рассказывала во время интервью на «Детской Новой Волне». Микелла сама себе аккомпанирует на укулеле.
«Кайф!», - написала первый комментарий подруга Алсу певица Зара.
«Почему все после голоса говорят , что Микелла поёт очень плохо ?!?! Люди !!! Проснитесь !!Она поёт чисто и очень красиво»,
«Достойная замена мамы»,
«Очень красиво. Мики, браво, ты настоящий талант»,
«Куколка и гордость родителей», - поддержали девочку поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Напомним, юная артистка попала в центр скандала после итогового голосования на шоу «голос. дети». Микелла набрала небывалое количество голосов и стала победителем шестого сезона конкурса. Зрители не поверили в чистоту процедуры приема голосов, и поднялась волна негодования. После тщательной проверки накрутку голосов подтвердили официально. Все о скандале можете прочитать здесь.
Фото: Instagram
Поклонники старались всеми силами защитить свою любимицу от нападок, поддерживают ее и сейчас. В Instagram Микеллы все чаще появляются фото с другим суперфиналистом проекта Ержаном Максимом. С ним дочь Алсу записала песню, с которой они выступили на «Новой Детской Волне». Сейчас для детей снимают совместный клип.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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