«Достойная замена мамы»: поклонники похвалили дочь Алсу за новую песню

«Кайф!», - написала первый комментарий подруга Алсу певица Зара.

«Почему все после голоса говорят , что Микелла поёт очень плохо ?!?! Люди !!! Проснитесь !!Она поёт чисто и очень красиво»,

«Достойная замена мамы»,

«Очень красиво. Мики, браво, ты настоящий талант»,

«Куколка и гордость родителей», - поддержали девочку поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).