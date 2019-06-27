От первого хита «Зимний сон» до трио с дочерьми Миккелой и Сафиной: самые яркие клипы и выступления Алсу

Одной из самых женственных и красивых певиц российского шоу-бизнеса 27 июня исполнилось 36 лет. Мы любим Алсу еще со времен ее первого сингла «Зимний сон», вышедшего более 20 (!) лет назад. С тех пор она превратилась из юной девочки в прекрасную женщину, стала многодетной мамой и записала несколько альбом, а теперь выступает уже со своей подросшей 11-летней дочерью Микеллой, победившей недавно в шоу «Голос. Дети». Поздравляем Алсу с днем рождения и предлагаем вспомнить лучшие клипы и выступления именинницы.