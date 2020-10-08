Поклонники не узнали Нюшу с кудрями и в мини-платье: «Изменилась, на себя не похожа»
Фото: www.instagram.com/nyusha_nyusha/
Певица Нюша опубликовала в социальной сети фото, на котором ее узнали не все подписчики. На снимке, сделанном на берегу океана, певица позирует в мини, с упругими кудрями и с ярким макияжем.
«Нереальная», «Какая же красивая», «Куколка», «Самая лучшая», «Красотка», — осыпали комплиментами поклонники певицы. Но нашлись и те, кому образ Нюши не понравился, и те, кто перепутал ее с певицей Ханной.
«Тебе лучше без такого яркого макияжа», «Все больше становишься похожа на Ханну», «Изменилась как-то, на себя все меньше похожа», — написали они.
Нюша все чаще дает повод для обсуждения себя. Так, недавно она решилась на бьюти-преображение, перекрасив волосы в розовый цвет и изменив форму губ. Поклонники оценили то, как она выглядит.
Собирает артистка и множество комплиментов, когда показывает свою маленькую дочь Симбу. Нюша по полной программе наслаждается материнством, не скрывая, что растит малышку как принцессу. В ноябре девочке исполнится два года.
Когда Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями, они скрывали лицо дочери и не называли ее имени. В Сети появлялись разные варианты, как они могли назвать ребенка. Всплывала даже версия, что имя начинается на букву С. Но никто не ожидал, что девочку назовут в честь мультяшного героя — Симба. Сначала подписчики подумали, что это розыгрыш, не поверив, что взрослые люди могут дать такое имя девочке. Но на деле все оказалось правдой.
Фото и видео: Instagram Нюши
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