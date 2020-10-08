Поклонники не узнали Нюшу с кудрями и в мини-платье: «Изменилась, на себя не похожа»

Нюша все чаще дает повод для обсуждения себя. Так, недавно она решилась на бьюти-преображение, перекрасив волосы в розовый цвет и изменив форму губ. Поклонники оценили то, как она выглядит.

Собирает артистка и множество комплиментов, когда показывает свою маленькую дочь Симбу. Нюша по полной программе наслаждается материнством, не скрывая, что растит малышку как принцессу. В ноябре девочке исполнится два года.

Когда Нюша и ее супруг Игорь Сивов стали родителями, они скрывали лицо дочери и не называли ее имени. В Сети появлялись разные варианты, как они могли назвать ребенка. Всплывала даже версия, что имя начинается на букву С. Но никто не ожидал, что девочку назовут в честь мультяшного героя — Симба. Сначала подписчики подумали, что это розыгрыш, не поверив, что взрослые люди могут дать такое имя девочке. Но на деле все оказалось правдой.