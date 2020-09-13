«Две принцессы»: Нюша с дочерью в парных платьях восхитили подписчиков
Фото: Instagram/ @nyusha_nyusha
Время, проведенное с близкими, для Нюши значит все. Инстаграм певицы наполнен счастливыми снимками с совместных прогулок и отдыха на морских курортах. На этот раз крепкая семья исполнительницы решила направиться на день рождения дочери друзей. Нюша и малышка Симба выбрали для тожественного выхода наряды в одинаковом стиле.
«Для Симбы это первый большой детский праздник с шариками и мишурой. Кстати, учитывая возраст, она отлично перенесла громкую музыку, танцы, суету и бесконечный дождь из конфети», — рассказала исполнительница.
Поклонники восхищаются красотой мамы и дочери. «Симбуся вся в маму. Обе красавицы», «Какие вы милые», «Шикарные платья», — оставляют комментарии подписчики.
Дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.
Фото и видео: Instagram
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