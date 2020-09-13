«Две принцессы»: Нюша с дочерью в парных платьях восхитили подписчиков

Поклонники восхищаются красотой мамы и дочери. «Симбуся вся в маму. Обе красавицы», «Какие вы милые», «Шикарные платья», — оставляют комментарии подписчики.

Дочь Нюши Симба появилась у певицы в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Пара поженилась в 2017 году. У супруга исполнительницы также есть два сына от предыдущего брака: 13-летний Матвей и 5-летний Мирон, которые часто общаются со сводной сестрой и очень о ней заботятся.