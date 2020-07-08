29-летняя певица Нюша удивила фанатов огненным цветом волос и изменившейся формой губ

Одни поклонники считают, что Нюше больше идет темный цвет волос, некоторые даже придумали специальный хештег: «По моему самый подходящий цвет для вас черный или ваш натуральный пепельный», «Верни черный», «#НюВерниЧерныйЦветВолос#Пожалуйста», «#НюВерниЧерныйЦветВолос#Пожалуйста ‼️‼️ без обид, но другие цвета тебя старят».

Другие гадают, что певица сделала с губами — инъекции или макияж: «Девочка моя, что с губами?», «Губы так накрасили, что не узнать, что Нюша», «Губы перебор», «Губы не к лицу, реально», «Что с вашим лицом, как будто другой человек. Я не узнаю вас», «Я не узнала! Что за губы? Опять губы. Совсем другой человек», «Ню ты кукла только зачем губы так сильно накачала тебе свои лучше были», «Ужасные губы! Испортила губы, зачем?», «Стала как все похожие с накаченными губами».

Третьи остались в восторге от ее яркого образа: «Вааааауууу», «Ухты какие огненные волосы шикарно», «Цвет заката на твоих волосах», «Цвет волос — огонь», «Тебе цвет очень идет», «Вот это называется красотка все идет», «Ой ой ой какая ты красивая», «Как шакира», «Самая красивая», «Принцесса».