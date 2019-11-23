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Красная помада, голливудские локоны, черное кружево: 41-летняя Ирина Пегова восхитила фанатов новым образом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Ирины Пеговой

Ирина Пегова «засветила» белье в новой серии фотографий.

Серия фотографий, которыми поделилась Ирина Пегова, приятно удивила ее поклонников. На снимках актриса предстала в ярком образе: красная помада, дымчатый макияж, голливудские локоны. На третьем по счету кадре становится очевидно: под простым по фактуре топом скрывается черное кружево.

«Ваууу какая красота», «Я даже и не узнала сразу», «Ирочка, Вы чудесно выглядите, просто космос», «Не устаю восхищаться Вами, Ирочка», «Ой, Пегова..... ну хорошааааа», «Вот это да. Красивая», «До чего же красива и прекрасна, аж глаз режет такая красота», «Супер красотка», «Шалунья», «Обожаю Вас! Красиво, ярко, обалденно, сногсшибательно», «Бомбические фотки», «Роскошно», «Ирина, вы талантливая, стильная, шикарная, и очень классная мама! Я восхищаюсь вами и вашей доченькой», — комментируют восхищенные подписчики блога актрисы.

А как вам этот образ?

Фото и видео: instagram

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