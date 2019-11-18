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Ирина Пегова в мини-платье восхитила поклонников длинными и стройными ногами: «Какая потрясающая фигура!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Пегова блистательная актриса

Фото: Instagram

Актриса поделилась с подписчиками красивой фотографией в Instagram.

На днях 41-летняя Ирина Пегова со своим партнером Евгением Раевым заняли третье место на чемпионате мира по латиноамериканским танцам. Днем ранее Ирина получила премию журнала «Ок!» за роль в спектакле «Бег». Одним словом, неделя для актрисы выдалась насыщенной.

Ирина подвела ее итоги, процитировав стихотворение Марины Цветаевой и поделившись необыкновенно стильной и оригинальной фотографией. На ней Ирина, одетая в мини-платье, показала стройные ноги.

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Итог дня ! Одно из приятных мгновений в дне это анализ, подведение Итогов ! Важно Шлепнуться на диван и давай валяться, кувыркаться в мыслях .... Итог дня! Ах, какая усталость под вечер! Недовольство собою и миром и всем! Слишком много я им улыбалась при встрече, Улыбалась, не зная зачем. Слишком много вопросов без жажды За ответ заплатить возлиянием слез. Говорили, гадали, и каждый Неизвестность с собою унес. Слишком много потупленных взоров, Слишком много ненужных бесед в терему, Вышивания бисером слишком ненужных узоров. Вот гирлянда, вот ангел… К чему? Ах, какая усталость! Как слабы Наши лучшие сны! Как легка в обыденность ступен Я могла бы уйти, я замкнуться могла бы… Я Христа предавала весь день! Марина Цветаева ! @kiz.ru @pegovairina @muzeim.tsvetaevoiv #маринацветаева #стихи #усталость #пеговаирина #pegovairina #цветаева #итогдня #красотаиздоровье

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)

Поклонники Пеговой не оставили без внимания такую красоту. «Ирина, вы красотка», «С такими ногами можно делать большие деньги», «Ирочка, у вас прекрасный вкус», «Потрясная, незабываемая... Ну может себе позволить пошалить с мыслями...», «Какая потрясающая фигура», — осыпали актрису комплиментами.

На днях Ирина Пегова порадовала подписчиков эмоциональным исполнением хита своей молодости.

А вам нравится Ирина?

Фото и видео: Instagram

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