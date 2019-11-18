Ирина Пегова в мини-платье восхитила поклонников длинными и стройными ногами: «Какая потрясающая фигура!»

Поклонники Пеговой не оставили без внимания такую красоту. «Ирина, вы красотка», «С такими ногами можно делать большие деньги», «Ирочка, у вас прекрасный вкус», «Потрясная, незабываемая... Ну может себе позволить пошалить с мыслями...», «Какая потрясающая фигура», — осыпали актрису комплиментами.

На днях Ирина Пегова порадовала подписчиков эмоциональным исполнением хита своей молодости.

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