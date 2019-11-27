Роковая и опасная: 41-летняя Ирина Пегова примерила дерзкий образ на фотосессии

«Как же приятно с утра видеть красивые лица», «Очень очень!!! Отлично выглядите», «Цвет волос на фото - улет», «Вы очень красивая», «Интересный образ», «Космическая, неземная красота и таинственная», «Хорошеете на глазах!!!», «100% красота!!! Даже больше! Ирочка, вы просто огонь!!!!!», «Иринка - красоточка, с такой пластикой и таким невероятным преображением, Женщина - кошка», «Королева красоты», «Джеймс Бонд в юбке», «Мисс Бонд», — комментируют восхищенные подписчики.

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