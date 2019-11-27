passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Роковая и опасная: 41-летняя Ирина Пегова примерила дерзкий образ на фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ирина Пегова

Фото: Instagram Ирины Пеговой

Ирину Пегову сравнили со спецагентом и королевой красоты.

Новые фотографии в блоге актрисы Ирины Пеговой вызвали бурю эмоций у ее поклонников.

Прямые волосы благородного оттенка, розовые тени и румяна в тон, черные стрелки, едва заметный макияж губ сильно контрастировали с украшенным черным кружевом нарядом артистки.

Ирина не указала, для какого издания были сделаны эти фотографии, однако исходя из хештегов, можно предположить, что мы сможем увидеть всю съемку на страницах журнала «КиноРепортер».

«Как же приятно с утра видеть красивые лица», «Очень очень!!! Отлично выглядите», «Цвет волос на фото - улет», «Вы очень красивая», «Интересный образ», «Космическая, неземная красота и таинственная», «Хорошеете на глазах!!!», «100% красота!!! Даже больше! Ирочка, вы просто огонь!!!!!», «Иринка - красоточка, с такой пластикой и таким невероятным преображением, Женщина - кошка», «Королева красоты», «Джеймс Бонд в юбке», «Мисс Бонд», — комментируют восхищенные подписчики.

А вам понравился новый образ актрисы?

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!