Роковая и опасная: 41-летняя Ирина Пегова примерила дерзкий образ на фотосессии
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Фото: Instagram Ирины Пеговой
Новые фотографии в блоге актрисы Ирины Пеговой вызвали бурю эмоций у ее поклонников.
Прямые волосы благородного оттенка, розовые тени и румяна в тон, черные стрелки, едва заметный макияж губ сильно контрастировали с украшенным черным кружевом нарядом артистки.
Ирина не указала, для какого издания были сделаны эти фотографии, однако исходя из хештегов, можно предположить, что мы сможем увидеть всю съемку на страницах журнала «КиноРепортер».
«Как же приятно с утра видеть красивые лица», «Очень очень!!! Отлично выглядите», «Цвет волос на фото - улет», «Вы очень красивая», «Интересный образ», «Космическая, неземная красота и таинственная», «Хорошеете на глазах!!!», «100% красота!!! Даже больше! Ирочка, вы просто огонь!!!!!», «Иринка - красоточка, с такой пластикой и таким невероятным преображением, Женщина - кошка», «Королева красоты», «Джеймс Бонд в юбке», «Мисс Бонд», — комментируют восхищенные подписчики.
А вам понравился новый образ актрисы?
Фото и видео: instagram
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