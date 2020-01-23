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Поклонники Дарьи Поверенновой оценили ее нежный образ в золотом пеньюаре: «Ого, как смело!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Повереннова дома у елки

Фото: Instagram

Актриса решила поговорить с подписчиками об откровенности и открытости.

Дарья Повереннова не раз высказывалась против эйджизма и критики людей по внешним данным. Но сама не раз попадала «под раздачу» недоброжелателей. Опубликовав очередной пост об откровенности в Сети, актриса получила множество комплиментов и одновременно немало критики.

«Мне приятно, что вы отмечаете мою откровенность и открытость с вами. Однако, оборотная сторона откровенности — уязвимость. Многие боятся показать свои слабые стороны и надевают на себя броню. Тоже вариант. Но, кстати, «Инстаграм» — отличная площадка для проверки своей сопротивляемости и эмоциональной устойчивости. Справляюсь, вроде!

А как вы двигаетесь по жизни? Открываетесь людям или предпочитаете «закрытый режим»?», — обратилась Дарья Повереннова к подписчикам.

Фолловеры откликнулись на обращение любимой актрисы и одарили ее комплиментами за нежный образ в золотом пеньюаре.

«Вы молодец», «Невероятная», «Ого, как смело!», «Какая красивая фотография. Вы прелестны, Дарья!», «У вас все прекрасно», «Русская Шэрон Стоун», «А вами я восхищаюсь, красотка!», — написали Дарье Поверенновой поклонники.

Но нашлись и те, кто в очередной раз обвинил актрису в том, что она сделала пластическую операцию, а кому-то не понравилась ее худоба.

«Вам комфортно быть такой худенькой? Вы стараетесь или у вас такая природа?», «Очень худая», «Уже не интересно, все стали на одно лицо», — посыпалась критика.

Дарья Повереннова болезненно воспринимает подобные обвинения. Ранее она обещала подписчикам, что, если решиться прибегнуть к услугам хирургов, то обязательно сообщит об этом. Также она рассказывала и о своем весе. «Для меня все, что больше 50-52 килограммов — это лишний вес. Мне комфортно быть такой, какая я есть сейчас. Мое тело — мой выбор», — говорила актриса.

Фото и видео: Instagram

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