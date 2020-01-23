Поклонники Дарьи Поверенновой оценили ее нежный образ в золотом пеньюаре: «Ого, как смело!»

Фолловеры откликнулись на обращение любимой актрисы и одарили ее комплиментами за нежный образ в золотом пеньюаре.

«Вы молодец», «Невероятная», «Ого, как смело!», «Какая красивая фотография. Вы прелестны, Дарья!», «У вас все прекрасно», «Русская Шэрон Стоун», «А вами я восхищаюсь, красотка!», — написали Дарье Поверенновой поклонники.

Но нашлись и те, кто в очередной раз обвинил актрису в том, что она сделала пластическую операцию, а кому-то не понравилась ее худоба.

«Вам комфортно быть такой худенькой? Вы стараетесь или у вас такая природа?», «Очень худая», «Уже не интересно, все стали на одно лицо», — посыпалась критика.

Дарья Повереннова болезненно воспринимает подобные обвинения. Ранее она обещала подписчикам, что, если решиться прибегнуть к услугам хирургов, то обязательно сообщит об этом. Также она рассказывала и о своем весе. «Для меня все, что больше 50-52 килограммов — это лишний вес. Мне комфортно быть такой, какая я есть сейчас. Мое тело — мой выбор», — говорила актриса.