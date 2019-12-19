«Вы шикарны — просто блеск»: Дарья Повереннова в розовом «леопарде» похвалилась стройными ногами

Результаты ее регулярных занятий физической нагрузкой можно видеть на странице актрисы в Instagram. На новом фото Дарья Повереннова, позируя в розовой шубе с леопардовым принтом, показала стройные, длинные и натренированные ноги.

«А я знаю, почему нет снега. Потому, что я не умею тепло одеваться! И это правда! Однажды мой хороший товарищ на мое нытье, что я всегда мерзну, сказал: "А ты тепло одеваться не пробовала?" Я рассмеялась, но поняла, что он попал в самую точку. Терпеть не могу чувствовать себя "капустой". Поэтому и стиль "многослойность" - вообще не мое. Минимализм во всем!», — рассказала актриса.