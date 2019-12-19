«Вы шикарны — просто блеск»: Дарья Повереннова в розовом «леопарде» похвалилась стройными ногами
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дарья Повереннова влюблена в бег: она выходит на пробежку везде, где это возможно. Актриса уверяет, что именно этот вид спорта и правильное питание помогают ей сохранить стройность и молодость.
Результаты ее регулярных занятий физической нагрузкой можно видеть на странице актрисы в Instagram. На новом фото Дарья Повереннова, позируя в розовой шубе с леопардовым принтом, показала стройные, длинные и натренированные ноги.
«А я знаю, почему нет снега. Потому, что я не умею тепло одеваться! И это правда! Однажды мой хороший товарищ на мое нытье, что я всегда мерзну, сказал: "А ты тепло одеваться не пробовала?" Я рассмеялась, но поняла, что он попал в самую точку. Терпеть не могу чувствовать себя "капустой". Поэтому и стиль "многослойность" - вообще не мое. Минимализм во всем!», — рассказала актриса.
«Дарья! Как обычно, великолепны!», «Вы вдохновляете», «Вы шикарны — просто блеск», «Ух ты, какое фото!», — написали поклонники актрисы.
Но не обошлось и без критики. «Зачем вы ногу-то подняли?», «Старость не помеха», «Скромнее надо быть, скромнее», «Зачем, зачем? Выставлять такие ноги?», — «напали» в комментариях.
А вам понравились фотографии Дарьи?
Фото и видео: Instagram
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