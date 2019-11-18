«Ноги от шеи»: в Сети обсуждают пикантное фото Дарьи Поверенновой в мини-юбке
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дарья Повереннова гастролирует с коллегами, играющими в спектакле «Мужской аромат». Актриса делится с подписчиками, которых у нее уже 150 тысяч, фотографиями из разных городов.
После одного из спектаклей Дарья Повереннова и ее коллега по «Мужскому аромату» Алиса Гребенщикова сфотографировались в гримерке.
«Ну что, дети ушли спать? Артисткам можно подурачиться?», — шутливо написала Дарья, показав снимок, на котором позирует с подругой в коротких юбках. Длина нарядов подчеркнула стройность артисток, которых усыпали комплиментами.
«Дарья, ножки такие классные! Вы нереальная красотка!», «Ноги от шеи», «Бомбические красотки», «Иметь такие ноги, это вообще законно?», — написали в комментариях.
Но нашлись и те, кто раскритиковал Дарью Повереннову за худобу. «Даша, вы мне нравитесь. Но худоба и смена имиджа не ваше. Вы стали похожи на восковую куклу. Прошу, не уродуйте себя. Вернитесь к прежней Даше», «Вы очень достойная женщина, но не надо за счет кого-то подниматься выше, за счет фигуры и ног, ваш мужчина и так знает, что вы молодая, самая красивая и лучшая», — написали критики.
На эти выпады актриса ответила однозначно: «На вкус и цвет…».
Ранее Дарья рассказывала, что весит 50 килограммов, и, если ее вес поднимается выше 52 килограммов, то она чувствует себя некомфортно. На вопрос поклонников, как ей удается сохранять стройность, она отвечает: «Природа + спорт».
Фото и видео: Instagram
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