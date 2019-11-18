«Ноги от шеи»: в Сети обсуждают пикантное фото Дарьи Поверенновой в мини-юбке

Но нашлись и те, кто раскритиковал Дарью Повереннову за худобу. «Даша, вы мне нравитесь. Но худоба и смена имиджа не ваше. Вы стали похожи на восковую куклу. Прошу, не уродуйте себя. Вернитесь к прежней Даше», «Вы очень достойная женщина, но не надо за счет кого-то подниматься выше, за счет фигуры и ног, ваш мужчина и так знает, что вы молодая, самая красивая и лучшая», — написали критики.

На эти выпады актриса ответила однозначно: «На вкус и цвет…».

Ранее Дарья рассказывала, что весит 50 килограммов, и, если ее вес поднимается выше 52 килограммов, то она чувствует себя некомфортно. На вопрос поклонников, как ей удается сохранять стройность, она отвечает: «Природа + спорт».