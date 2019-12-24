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«Мое тело, мой выбор»: Дарья Повереннова показала фото в купальнике и высказалась против эйджизма

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram

Актрисы и бизнес-вумен продолжают протестовать против дискриминации по возрасту.

Дарью Повереннову можно смело назвать self made woman. Она не только добилась успехов в карьере, но и достигла высоких результатов в построении фигуры своей мечты. Актриса регулярно занимается спортом, придерживается правильного питания, а на своей странице в Instagram показывает поклонникам результаты работы над собой.

В своем микроблоге Дарья Повереннова задела важную для современного общества тему — дискриминации по возрасту.

«Эйджизм в нашей стране есть не только при приеме на работу (я буду говорить сейчас только о женщинах), не только в обеспечении работой (в нашей киноиндустрии практически нет для артисток за 45 достойного материала), но и в праве женщин 45+ (мне 47) показывать результат своей работы над собой на своей же собственной странице в социальной сети!

Доколе? Моя страница. Мое тело. Мой выбор. Эйджизм не пройдет! Милые молодые женщины. Возраст 45+ — это не приговор. Но потрудиться придется», — написала Дарья, сопроводив пост фотографиями в купальнике.

Дарья рассказывала, что занятия бегом стали для нее образом жизни. На пробежки она выходит везде, где только ни бывает, даже в отпуске актриса встает на беговые дорожки в спортзале. «Мой вес не превышает 50-52 килограммов. Все, что больше, для меня лишнее», — рассказывала Повереннова.

В последние дни многие известные женщины стали высказываться на тему эйджизма. Даже те, кому нет еще 40 лет. Волну негодования всколыхнула Ксения Собчак, которая уколола известных дам тем, что в возрасте 40 они не имеют права демонстрировать откровенные фотографии в Сети. Собчак уже ответили Яна Рудковская, Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская, Наталья Подольская и другие.

Фото и видео: Instagram

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