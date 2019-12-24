«Мое тело, мой выбор»: Дарья Повереннова показала фото в купальнике и высказалась против эйджизма

В своем микроблоге Дарья Повереннова задела важную для современного общества тему — дискриминации по возрасту.

«Эйджизм в нашей стране есть не только при приеме на работу (я буду говорить сейчас только о женщинах), не только в обеспечении работой (в нашей киноиндустрии практически нет для артисток за 45 достойного материала), но и в праве женщин 45+ (мне 47) показывать результат своей работы над собой на своей же собственной странице в социальной сети!

Доколе? Моя страница. Мое тело. Мой выбор. Эйджизм не пройдет! Милые молодые женщины. Возраст 45+ — это не приговор. Но потрудиться придется», — написала Дарья, сопроводив пост фотографиями в купальнике.