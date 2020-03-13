Похудевшая Надежда Бабкина показала новое фото с алыми губами, но фанаты раскритиковали ее за обман

«Вы думаете, это ее лицо? Вчера ее видела: лицо полное, глазки узенькие — еле видно. Тут один фотошоп», «Ну и фотка! Напугалась прям», «Мдаа, отфотошопили по полной программе. Совсем не узнать», «Хорошеет — это не секрет — после круговой подтяжки, но здесь явно перебор с фильтрами очень сильный», «Хирург называется, фотошоп», «Фотошоп Фильтрович», — посыпалась критика на Надежду Георгиевну.

Недавно в программе «Секрет на миллион» Надежда бабкина призналась, что похудела на 22 кг. Поклонники хвалят артистку за силу воли и осыпают комплиментами, когда она показывает новые образы. Однако слишком неправдоподобные портреты подвергают жесткой критике.

А вам понравилось новое фото Надежды Бабкиной?