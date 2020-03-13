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Похудевшая Надежда Бабкина показала новое фото с алыми губами, но фанаты раскритиковали ее за обман

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Надежда Бабкина

Фото: Instagram

Поклонники народной артистки негодуют из-за ее чрезмерного увлечения фотошопом, который меняет ее лицо.
Надежда Бабкина репетирует со Стасом Михайловым

Надежда Бабкина пригласила поклонников на концерт, опубликовав афишу в Instagram. На ней она изображена с гладкой укладкой и с алыми губами. Но фанаты раскритиковали ее за обман. Подписчики в комментариях разразились тирадой по поводу увлечения артисткой фотошопом и фильтрами.

«Вы думаете, это ее лицо? Вчера ее видела: лицо полное, глазки узенькие — еле видно. Тут один фотошоп», «Ну и фотка! Напугалась прям», «Мдаа, отфотошопили по полной программе. Совсем не узнать», «Хорошеет — это не секрет — после круговой подтяжки, но здесь явно перебор с фильтрами очень сильный», «Хирург называется, фотошоп», «Фотошоп Фильтрович», — посыпалась критика на Надежду Георгиевну.

Недавно в программе «Секрет на миллион» Надежда бабкина призналась, что похудела на 22 кг. Поклонники хвалят артистку за силу воли и осыпают комплиментами, когда она показывает новые образы. Однако слишком неправдоподобные портреты подвергают жесткой критике.

А вам понравилось новое фото Надежды Бабкиной?

Фото и видео: Instagram

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