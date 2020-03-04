69-летняя Надежда Бабкина опубликовала свое «молодое» фото с четким и подтянутым овалом лица
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Надежда Бабкина показала в Instagram фото, на котором позирует в студии программы «Модный приговор». Стилист сделали певице пышную стильную укладку, яркий макияж и подобрали для нее крупные украшения.
На фото Надежда Бабкина выглядит намного моложе, а овал ее лица подтянут и четко очерчен. «В женщине, безусловно, должна быть загадка! А вот какая загадка самая выигрышная, это даже для меня открытый вопрос», — подписала фото Надежда Георгиевна.
«Это большое достижение — фейсапп. Можно быть красоткой, молодой и очень старой. Надежда — женщина красивая, но везде перебор ей бы элегантности добавить», «Защита у вас хорошая: смотришь на бижутерию и отвлекаешься», «Красотка», «Снижение веса вам к лицу. Успеха вам», «Сколько можно делать операции? Вы же сами себе укорачиваете жизнь», «Прямо девушка», — написали народной артистке в комментариях.
Несколько дней назад в программе «Секрет на миллион» Надежда Бабкина призналась, что похудела на 22 килограмма, и рассказала, что не живет с молодым мужем Евгением Гором.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!