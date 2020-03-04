69-летняя Надежда Бабкина опубликовала свое «молодое» фото с четким и подтянутым овалом лица

Надежда Бабкина показала в Instagram фото, на котором позирует в студии программы «Модный приговор». Стилист сделали певице пышную стильную укладку, яркий макияж и подобрали для нее крупные украшения.

На фото Надежда Бабкина выглядит намного моложе, а овал ее лица подтянут и четко очерчен. «В женщине, безусловно, должна быть загадка! А вот какая загадка самая выигрышная, это даже для меня открытый вопрос», — подписала фото Надежда Георгиевна.