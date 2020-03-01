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Минус 22 кг и гордое одиночество: Надежда Бабкина откровенно рассказала о личной жизни

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Надежда Бабкина и Евгений Гор

Фото: Instagram Надежды Бабкиной

Артистка сделала неожиданное признание в эфире шоу «Секрет на миллион».

Роман Надежды Бабкиной с мужчиной, который моложе нее на 30 лет, не обсуждал разве что ленивый. Уже больше пятнадцати лет самая народная российская артистка состоит в гражданском браке с певцом Евгением Гором. «Как нас только ни пеняли, ни пуляли, как ни обтесывали. Но я толстокожая, я выдержу, мне по барабану, хоть разорвитесь. Мы никогда в жизни не сюсюкали на людях. У него своя деятельность, свой бизнес, он сам реализовывается. Никогда в жизни он не пользовался моим именем», — рассказывает о возлюбленном певица.

Однако в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» Надежда Георгиевна призналась, что, несмотря на отношения, предпочитает жить в гордом одиночестве: «Говорят, что одной скукота. Неправда. Никогда. Я иногда умышленно хочу побыть одна». Улыбаясь, Бабкина отметила, что может себе позволить ходить по квартире обнаженной: «Я могу голой здесь ходить. Конечно, свет погашу, чтобы из Кремля в подзорную трубу никто не подсматривал, а то вдруг понравлюсь» (квартира артистки находится в самом центре Москвы — прим.ред.).

Поклонники уже давно обратили внимание на то, что время не властно над 69-летней Надеждой Бабкиной, которая с каждым годом только хорошеет. Пока одни с лупой выискивают следы фотошопа на снимках в ее блоге, другие мечтают узнать секрет ее стройности. В разговоре с Лерой Кудрявцевой певица рассказала, что уже несколько месяцев придерживается интервального голодания: «Сидела раньше, но они все бесполезны. Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я ем в течение восьми часов, а в течение шестнадцати не ем ничего». Такая схема питания позволила Надежде Георгиевне потерять 22 килограмма лишнего веса.

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Фото и видео: Instagram

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