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«Обаятельная и молодая»: поклонники 69-летней Надежды Бабкиной в восторге от ее новых ярких образов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Бабкина

Фото: Instagram Надежды Бабкиной

Певица и телеведущая Надежда Бабкина экспериментирует со стилем.

69-летняя Надежда Бабкина часто балует поклонников новыми яркими образами. Певица и телеведущая экспериментирует с прической, макияжем, одеждой. Вернувшись с очередных съемок, артистка показала три новых образа.

«Решила поделиться тремя образами со съемок "Модного приговора". Какой вам нравится больше? Мне лично, первый и третий», — написала она.

«"Во всех ты душенька нарядах хороша". Надежда Георгиевна! Браво! Роскошная, восхитительная, стильная, задорная», «Во всех обаятельная и молодая красотка», «Сама красотка, и все образы огонь!!! Особенно первый. Так держать! Вы пример для подражания», «Первый, все таки красный цвет это ваше», «Третий классный, но и остальные хороши», «Да, первый и третий) Очень ярко и стильно», «А мне второй, он какой то бомбический, как и Вы», «Вы - украшение всех трех образов», — обсуждают поклонники.

А какой образ нравится больше вам?

Фото и видео: instagram

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