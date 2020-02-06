«Обаятельная и молодая»: поклонники 69-летней Надежды Бабкиной в восторге от ее новых ярких образов

«"Во всех ты душенька нарядах хороша". Надежда Георгиевна! Браво! Роскошная, восхитительная, стильная, задорная», «Во всех обаятельная и молодая красотка», «Сама красотка, и все образы огонь!!! Особенно первый. Так держать! Вы пример для подражания», «Первый, все таки красный цвет это ваше», «Третий классный, но и остальные хороши», «Да, первый и третий) Очень ярко и стильно», «А мне второй, он какой то бомбический, как и Вы», «Вы - украшение всех трех образов», — обсуждают поклонники.

А какой образ нравится больше вам?