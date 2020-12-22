Ирина Безрукова показала шикарные новогодние наряды прошлых лет: «Голливудская красавица»

Ирина Безрукова по примеру коллег поделилась своим мнением о том, в чем стоит встречать Новый год в этом году. Заодно актриса поделилась образами, в которых провела новогодние вечеринки в прошлых годах, и поинтересовалась у подписчиков, какой наряд им больше по душе:

«Уже придумали, что наденете в этот Новый год: пайетки, мех, кружево, бархат или что-то совсем другое? Я собрала несколько своих образов разных лет, подходящих для празднования Нового года. Вдруг какой-то из них вдохновит вас», — пишет Ирина.

На первом фото она сочетает красный мех и черное платье по фигуре, на втором примерила нежное светло-голубое платье с узорами, напоминающими иней. Далее Ирина продемонстрировала яркое красное платье с запахом из блестящей ткани в сочетании с эффектными крупными серьгами, кружевное приталенное платье в пол цвета шампанского, ярко-синее платье с запахом, усыпанное пайетками. На последней фотографии Ирина наряжает елку в красном блестящем жакете.