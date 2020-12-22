Ирина Безрукова показала шикарные новогодние наряды прошлых лет: «Голливудская красавица»
Фото: www.instagram.com/irina_bezrukova_official/?hl=ru
Ирина Безрукова по примеру коллег поделилась своим мнением о том, в чем стоит встречать Новый год в этом году. Заодно актриса поделилась образами, в которых провела новогодние вечеринки в прошлых годах, и поинтересовалась у подписчиков, какой наряд им больше по душе:
«Уже придумали, что наденете в этот Новый год: пайетки, мех, кружево, бархат или что-то совсем другое? Я собрала несколько своих образов разных лет, подходящих для празднования Нового года. Вдруг какой-то из них вдохновит вас», — пишет Ирина.
На первом фото она сочетает красный мех и черное платье по фигуре, на втором примерила нежное светло-голубое платье с узорами, напоминающими иней. Далее Ирина продемонстрировала яркое красное платье с запахом из блестящей ткани в сочетании с эффектными крупными серьгами, кружевное приталенное платье в пол цвета шампанского, ярко-синее платье с запахом, усыпанное пайетками. На последней фотографии Ирина наряжает елку в красном блестящем жакете.
В комментариях прозвучало множество комплиментов в адрес Ирины:
«До чего вы прекрасны, Ирина! Как может в одном человеке быть все? Красота, грация, женственность, доброта, великодушие, утонченность... ну как?! Обожаю вас, пример для подражания», «Здравствуйте, в алом платье, просто огонь», «Великолепные фото великолепной женщины», «Очень нравятся все наряды!», «Голливудская красавица!», «Ирина, у вас безупречный вкус», «Ирина, какая же вы невероятная красавица! Нежная, женственная!».
Фото и видео: Instagram Ирины Безруковой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!