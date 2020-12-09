Похудевшая Гоар Аветисян похвасталась стройной фигурой в зажигательных танцах
Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/
Гоар Аветисян опубликовала в Instagram необычное для себя видео: в годовщину своего салона красоты она устроила зажигательные танцы. В ролике она показала праздничное убранство и свою постройневшую фигуру. Рядом с ней танцевали и другие визажисты и стилисты.
«Крутец», «Красавцы», «Гоар, какая ты красивая», «Роды явно пошли на пользу Гоар», — собрала Аветисян комплименты поклонников.
Гоар Аветисян много лет борется с лишним весом. В интервью она рассказывала, что в 20 лет весила около 130 килограммов, но потом взяла себя в руки и сильно похудела. Правда, до фигуры мечты, по ее словам она так и не добралась.
В начале июля визажист впервые стала мамой, у нее родился сын Гаспар. И в течение нескольких дней после родов она похудела на 18 килограммов. Тогда она призналась, что никогда раньше не весила так мало. Но вскоре у Гоар Аветисян началась депрессия. «Мне надоело показывать себя только с выгодных ракурсов. Если позировать в анфас, я одна, а если в профиль — совсем другая. Надоело притворяться. Ненавижу своего тело», — в сердцах заявила она.
Теперь, через несколько месяцев после родов Гоар поддерживает форму и продолжает радовать поклонников своими преображениями и яркими образами. Кстати ее маленький сын часто появляется на фото с мамой, а своего избранника визажист старается лишний раз не показывать.
Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян
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