Похудевшая Гоар Аветисян похвасталась стройной фигурой в зажигательных танцах

«Крутец», «Красавцы», «Гоар, какая ты красивая», «Роды явно пошли на пользу Гоар», — собрала Аветисян комплименты поклонников.

Гоар Аветисян много лет борется с лишним весом. В интервью она рассказывала, что в 20 лет весила около 130 килограммов, но потом взяла себя в руки и сильно похудела. Правда, до фигуры мечты, по ее словам она так и не добралась.

В начале июля визажист впервые стала мамой, у нее родился сын Гаспар. И в течение нескольких дней после родов она похудела на 18 килограммов. Тогда она призналась, что никогда раньше не весила так мало. Но вскоре у Гоар Аветисян началась депрессия. «Мне надоело показывать себя только с выгодных ракурсов. Если позировать в анфас, я одна, а если в профиль — совсем другая. Надоело притворяться. Ненавижу своего тело», — в сердцах заявила она.

Теперь, через несколько месяцев после родов Гоар поддерживает форму и продолжает радовать поклонников своими преображениями и яркими образами. Кстати ее маленький сын часто появляется на фото с мамой, а своего избранника визажист старается лишний раз не показывать.