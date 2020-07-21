«Минус 18 кг»: Гоар Аветисян похвасталась стройной фигурой через три недели после родов
Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/
Гоар Аветисян похвасталась подписчикам, что меньше чем через три недели после рождения сына Гаспара она избавилась от лишнего веса. Первенец визажиста и бьюти-блогера появился на свет 3 июля, через неделю после радостного события молодая мать рассказала, что набранные за беременность килограммы покинули ее. Теперь она сообщила о новом достижении: минус 18 кг.
«Две недели после родов и минус 18 кг. Это даже на 5 кг больше, чем я успела набрать за беременность. На сколько еще нужно похудеть, как думаете? Под платьем нет ни корсетов, ни утяжек, ни бандажей», — написала Аветисян в микроблоге.
«Шикарно выглядите», «Красотка. Эх, мне бы столько скинуть», «Наша куколка как быстро восстановилась», «Больше не нужно худеть. Дальше только спорт», «Какая вы умница и красавица», «Вааауууу», «А сейчас какой вес? Только после этого можно определить, на сколько нужно похудеть. А так вы всегда шикарная», «Идеальная», — написали Гоар в комментариях.
Визажист не любит рассказывать о личной жизни, поэтому в Instagram она не показывает отца ребенка. Избранник Гоар мелькнул на видео, снятом во время выписки из роддома, и то поклонники молодой матери заподозрили, что в отношениях Аветисян с мужем не все гладко.
Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян
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