«Минус 18 кг»: Гоар Аветисян похвасталась стройной фигурой через три недели после родов

«Две недели после родов и минус 18 кг. Это даже на 5 кг больше, чем я успела набрать за беременность. На сколько еще нужно похудеть, как думаете? Под платьем нет ни корсетов, ни утяжек, ни бандажей», — написала Аветисян в микроблоге.

«Шикарно выглядите», «Красотка. Эх, мне бы столько скинуть», «Наша куколка как быстро восстановилась», «Больше не нужно худеть. Дальше только спорт», «Какая вы умница и красавица», «Вааауууу», «А сейчас какой вес? Только после этого можно определить, на сколько нужно похудеть. А так вы всегда шикарная», «Идеальная», — написали Гоар в комментариях.

Визажист не любит рассказывать о личной жизни, поэтому в Instagram она не показывает отца ребенка. Избранник Гоар мелькнул на видео, снятом во время выписки из роддома, и то поклонники молодой матери заподозрили, что в отношениях Аветисян с мужем не все гладко.