Похорошевшая после развода Елена Степаненко впечатлила поклонников образом в белоснежном костюме
Фото: Instagram
Елена Степаненко сильно переживала свой развод с Евгением Петросяном. Их 33-летний союз рухнул после того, как юморист ушел от жены к молодой помощнице. Елена Григорьевна долго не показывалась на публике, но через некоторое время вернулась «в эфир», причем с триумфом.
Степаненко поразила поклонников внешним видом: она похудела на 46 кг и заметно помолодела. Сейчас артистка работает еще и ведущей телешоу, где блистает красотой.
В Instagram экс-жена Петросяна опубликовала новое фото, которое впечатлило ее поклонников. В студии программы «Еще не вечер» Елена Степаненко позировала в белом брючном костюме и серебристых туфлях.
«Доброе утро, мои любимые! Вас так много! Хочу пожелать всем бодрого и счастливого дня! Берегите себя», — подписала она снимок.
«Выглядите сногсшибательно!», «Ох, Елена Григорьевна, ну и красавица же вы!», — написали комплименты в комментариях.
Напомним, на днях в прессе появилась информация, что 79-летний Евгений Петросян и его молодая жена стали родителями. Сами они комментариев не давали.
Фото и видео: Instagram, Maxim Burlak/ Global Look press, East News
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