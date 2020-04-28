Похорошевшая после развода Елена Степаненко впечатлила поклонников образом в белоснежном костюме

Елена Степаненко сильно переживала свой развод с Евгением Петросяном. Их 33-летний союз рухнул после того, как юморист ушел от жены к молодой помощнице. Елена Григорьевна долго не показывалась на публике, но через некоторое время вернулась «в эфир», причем с триумфом.

Степаненко поразила поклонников внешним видом: она похудела на 46 кг и заметно помолодела. Сейчас артистка работает еще и ведущей телешоу, где блистает красотой.

В Instagram экс-жена Петросяна опубликовала новое фото, которое впечатлило ее поклонников. В студии программы «Еще не вечер» Елена Степаненко позировала в белом брючном костюме и серебристых туфлях.