logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

65-летняя Елена Степаненко решилась на пластическую операцию

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Елена Степаненко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Экс-супругу Евгения Петросяна заметили в специализированной клинике.

Ряд СМИ со ссылкой на телеканал РЕН-ТВ сообщил, что 65-летняя Елена Степаненко решилась на подтяжку лица. Бывшую супругу Евгения Петросяна, на лице которой была нанесена специальная разметка для «пластики», увидели в московском НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Стоит отметить, что за последние годы Елена Григорьевна сильно похудела — артистке удалось избавиться от 43 килограммов, что существенно отразилось на ее внешности.

Напомним, в минувшем году Елена Степаненко и Евгений Петросян сообщили о разводе спустя 35 лет брака. По одной из версий, роман 72-летнего юмориста и его 28-летней помощницы стал одной из причин расторжения брака.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Maxim Burlak, Natalya Loginova, Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress, Starface, Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец