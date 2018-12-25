65-летняя Елена Степаненко решилась на пластическую операцию

Ряд СМИ со ссылкой на телеканал РЕН-ТВ сообщил, что 65-летняя Елена Степаненко решилась на подтяжку лица. Бывшую супругу Евгения Петросяна, на лице которой была нанесена специальная разметка для «пластики», увидели в московском НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Стоит отметить, что за последние годы Елена Григорьевна сильно похудела — артистке удалось избавиться от 43 килограммов, что существенно отразилось на ее внешности.
Мы все вас приглашаем в гости к Золушке 💖 31 декабря на @tvrussia Будет шикарный бал , много интриг и юмора , но любовь победит 😉❤️ Мы очень старались, чтоб порадовать вас в новогоднюю ночь 😘 @nikolaibaskov @100tskaya @malakhov007 @elena_stepanenko_fan @aligydin #золушка #новыйгод #сказка #позитивщики❤️❤️❤️
Напомним, в минувшем году Елена Степаненко и Евгений Петросян сообщили о разводе спустя 35 лет брака. По одной из версий, роман 72-летнего юмориста и его 28-летней помощницы стал одной из причин расторжения брака.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Maxim Burlak, Natalya Loginova, Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress, Starface, Instagram