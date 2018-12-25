65-летняя Елена Степаненко решилась на пластическую операцию

Ряд СМИ со ссылкой на телеканал РЕН-ТВ сообщил, что 65-летняя Елена Степаненко решилась на подтяжку лица. Бывшую супругу Евгения Петросяна, на лице которой была нанесена специальная разметка для «пластики», увидели в московском НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Стоит отметить, что за последние годы Елена Григорьевна сильно похудела — артистке удалось избавиться от 43 килограммов, что существенно отразилось на ее внешности.