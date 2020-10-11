Мария Погребняк удивила честным утренним селфи без грамма косметики
Фото: @mariapoga_ / Instagram
Жена футболиста Павла Погребняка Мария особенно любит фотографироваться, регулярно она выкладывает в Instagram все новые снимки эффектных фотосессий. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране модель все больше времени проводит дома, публикуя в Stories на своей странице в Instagram кадры в домашнем интерьере. В выходные Мария записала видео, в котором рассказала, что собирается пойти гулять с семьей в один из столичных парков. В ролике модель позирует без макияжа, чем удивила фолловеров — честное утренне селфи без грамма косметики в ленте Марии большая редкость.
В последующих постах Мария рассказала, что готова поделиться с подписчиками секретом одного из своих любимых мейкап-образов с акцентом на алых губах и подчеркнутых черной подводкой глазах. Кроме того, модель уложила длинные блондинистые пряди и придала им объем у корней. В таком образе Мария вместе с мужем и детьми отправилась гулять на природу.
Напомним, что Мария и Павел Погребняк знакомы с детства. Они учились в одной школе, девушка сбегала к парню, когда он был на сборах по футболу. Позже пара сыграла четыре свадьбы (самую главную — в 2006 году) и в их семье появились трое мальчиков.
К слову, недавно мы писали, как Тюльпанова и Погребняк устроили «кровавую драку» в центре Москвы. 27-летняя экс-супруга Александра Кержакова и 31-летняя жена Павла Погребняка опубликовали провокационное фото в Сети.
А тебе понравился новое фото Марии Погребняк? Делись своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @mariapoga / Instagram_
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