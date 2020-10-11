Мария Погребняк удивила честным утренним селфи без грамма косметики

В последующих постах Мария рассказала, что готова поделиться с подписчиками секретом одного из своих любимых мейкап-образов с акцентом на алых губах и подчеркнутых черной подводкой глазах. Кроме того, модель уложила длинные блондинистые пряди и придала им объем у корней. В таком образе Мария вместе с мужем и детьми отправилась гулять на природу.

Напомним, что Мария и Павел Погребняк знакомы с детства. Они учились в одной школе, девушка сбегала к парню, когда он был на сборах по футболу. Позже пара сыграла четыре свадьбы (самую главную — в 2006 году) и в их семье появились трое мальчиков.

К слову, недавно мы писали, как Тюльпанова и Погребняк устроили «кровавую драку» в центре Москвы. 27-летняя экс-супруга Александра Кержакова и 31-летняя жена Павла Погребняка опубликовали провокационное фото в Сети.

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