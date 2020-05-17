Мария Погребняк поделилась архивным видео жарких танцев: «Глазами мужа»

«Какая вы «вкусная» были в 2015-ом», «Да, вернуть, конечно, что может быть лучше длинных волос!», «Вы красавица в любом имидже. ... длина волос до плеча или до пояса, вам все идет», «С длинными волосами намного моложе выглядишь», «Мария, Вы совсем не изменились», «Верни, конечно, можно даже немного длиннее», «100% отращивайте ❤️Безумно красиво!», «Красавица. Зажигалка!», «Маша, вам очень идут длинные волосы», «Красоточка. Очень круто с длинными волосами», «Мне кажется, и тут красиво, но сейчас лучше», «Юная такая, легкая здесь», — комментируют подписчики.