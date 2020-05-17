Мария Погребняк поделилась архивным видео жарких танцев: «Глазами мужа»
Фото: Instagram Марии Погребняк
31-летняя Мария Погребняк поделилась в блоге архивным видео, снятым ее супругом, футболистом Павлом Погребняком. Красавица-блондинка в коротком белом кружевном платье устроила жаркие танцы под песню Натали и Doni «Ты такой». «Глазами мужа😂 Май 2015 год. Мальдивы. Может, вернуть длину волос?» — подписала ролик Мария.
«Какая вы «вкусная» были в 2015-ом», «Да, вернуть, конечно, что может быть лучше длинных волос!», «Вы красавица в любом имидже. ... длина волос до плеча или до пояса, вам все идет», «С длинными волосами намного моложе выглядишь», «Мария, Вы совсем не изменились», «Верни, конечно, можно даже немного длиннее», «100% отращивайте ❤️Безумно красиво!», «Красавица. Зажигалка!», «Маша, вам очень идут длинные волосы», «Красоточка. Очень круто с длинными волосами», «Мне кажется, и тут красиво, но сейчас лучше», «Юная такая, легкая здесь», — комментируют подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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