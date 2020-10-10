Мария Погребняк взбудоражила фанатов мистическим образом в свадебном платье

Фанатов взбудоражил новый снимок модели и они написали десятки комментариев под постом: «Фильм ВИЙ вспомнила», «Красивое фото», «Вау. Очень эффектное фото», «Красавица», «Умничка!!!», «Мистично», «Шикарно», «Красивая. Похожа на невесту Дракулы. Не в обиду. Объективно», «Нереально красивое фото», «Триллер "Дракула")», «Подготовка к Хеллоуин???», «А как по мне — прекрасная невеста Дракулы. Скоро Хэлоуин, отличный образ», «Такое творит, как в сказке»,« Есть такая картина неравный брак, почему то напомнила невесту!!!».

К слову, недавно мы писали, как Тюльпанова и Погребняк устроили «кровавую драку» в центре Москвы. 27-летняя экс-супруга Александра Кержакова и 31-летняя жена Павла Погребняка опубликовали провокационное фото в Сети.

А тебе понравился новый образ Марии Погребняк? Делись своим мнением в комментариях!