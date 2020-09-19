Подольская жестко ответила хейтерам на критику фото с округлившимся животом
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/
Супруга Владимира Преснякова находится уже на последних сроках. Несмотря на это Наталья Подольская решила принять участие в съемках для журнала ОК! и показала великолепную фигуру будущей матери. На одном из фото певица позировала сидя на стуле в джинсах-клеш, черном бархатном браллете и продемонстрировала оголенный беременный живот. Однако фолловеры не оценили откровенный снимок и обеспокоились здоровьем ребенка. Наталье даже пришлось закрыть комментарии к фото, чтобы оставить поток негативной информации и жестко ответить критикам в последующем посте.
Я редко возмущаюсь... но что ж за менталитет у нас ????? Я надеюсь на море беременным в купальнике можно находиться ???? Или вообще все нельзя ? Люди ! Я не верю в сглаз ! Я верю совсем в другие вещи !
— написала Наталья в Instagram.
Сразу после этого певица разместила откровенный пост, в котором написала о своем отношении к сглазам и менталитету, но фанаты поспешили опровергнуть ее слова: «Молодец, что задумалась. Всё будет хорошо,но ребёнок не любит публику. Вы красавица,умница,счастливая. Фотосессии отодвиньте на время,не будьте как все», «В купальнике на море можно показывать ..а оголенный живот на весь мир нет..только мужу! Это святое!», «Такая необходимость всем напоказ выставлять живот ???!!! Это как бы сугубо личное.....».
Ранее мы рассказывали, как Наталья Подольская в очень узком платье с сильно округлившимся животом появилась на обложке журнала. О своей беременности Наталья Подольская сообщила в августе — до этого она скрывала растущий живот. У певицы родится еще один мальчик, он появится на свет в ноябре.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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