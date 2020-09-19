Подольская жестко ответила хейтерам на критику фото с округлившимся животом

— написала Наталья в Instagram.

Сразу после этого певица разместила откровенный пост, в котором написала о своем отношении к сглазам и менталитету, но фанаты поспешили опровергнуть ее слова: «Молодец, что задумалась. Всё будет хорошо,но ребёнок не любит публику. Вы красавица,умница,счастливая. Фотосессии отодвиньте на время,не будьте как все», «В купальнике на море можно показывать ..а оголенный живот на весь мир нет..только мужу! Это святое!», «Такая необходимость всем напоказ выставлять живот ???!!! Это как бы сугубо личное.....».