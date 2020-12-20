Наталья Подольская блеснула стройной фигурой в сияющей юбке-карандаш: «Снегурочка!»

К слову, недавно мы писали, как Подольская, Пресняков, Смехова и другие зажгли на дне рождения Бондарчук в индийском стиле. Известной журналистке, блогеру и модели Светлане Бондарчук 17 декабря исполнилось 52 года.

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