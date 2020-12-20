Наталья Подольская блеснула стройной фигурой в сияющей юбке-карандаш: «Снегурочка!»
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Наталья Подольская полтора месяца назад во второй раз стала мамой. У нее с супругом Владимиром Пресняковым родился сын Ваня. Певица нередко делает домашние снимки с обоими сыновьями, однако в последнее время звезда все чаще публикует фото со светских мероприятий. На новом фото Наталья блеснула стройной фигурой в сияющей юбке-карандаш, к которой подобрала белоснежную блузу. Стилисты уложили волосы в строгий низкий хвост с пробором на левую сторону.
Фолловеры остались в восторге от нового образа певицы и написали в Сети: «Шикарная девушка...», «Классная!!!!!! Как статуэточка!!!!!», «Такая скромненькая миленькая красавица как там красиво сказка», «Самая красивая», «Нереальная юбка!!!», «Просто снегурочка», «Наташа после родов очень похорошела», «Ты просто красотка!».
К слову, недавно мы писали, как Подольская, Пресняков, Смехова и другие зажгли на дне рождения Бондарчук в индийском стиле. Известной журналистке, блогеру и модели Светлане Бондарчук 17 декабря исполнилось 52 года.
А вам понравился образ Натальи Подольской? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
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